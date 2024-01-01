Синоптики рассказали, когда в Прикамье установится первый снежный покров Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермском краю

Ученые из ГИС-центра ПГНИУ представили свои прогнозы погоды на октябрь в Пермском крае. Ожидается, что в целом второй месяц осени будет немного теплее обычного.

В первой декаде октября температура воздуха в дневные часы ещё может достигать +14…+16°, однако при этом весьма вероятны ночные заморозки с падением температуры до -5°. Южная часть региона столкнётся с серьезным недостатком осадков. Позже антициклон ослабнет, и в край придёт холодный арктический воздух. К завершению первой декады прогнозируются снегопады.

Во второй декаде возможны первые значительные заморозки, а также снегопады, которые могут привести к образованию первого снежного покрова. Интересно отметить, что в этой декаде на севере будет более холодно, чем обычно, в то время как на юге температура будет значительно выше нормы.

Третья декада обещает быть слегка теплее, с количеством осадков, близким к норме. В середине месяца ожидаются существенные осадки.

Ранее прогноз на октябрь представили специалисты проекта «Метеоролог и я». Он несколько отличается от выше изложенного.

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