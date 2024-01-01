В Перми назначили председателей двух ТИКов Избирательные комиссии возглавили Людмила Верхоланцева и Татьяна Бушуева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Свердловском районе Перми назначены новые председатели ТИКов. Об этом сообщается в телеграм-канале Избирательной комиссии Пермского края.

ТИК №1 возглавила Людмила Верхоланцева, юрисконсульт по оказанию бесплатной правовой помощи участникам СВО и членам их семей в фонде «Защитники Отечества». Людмила Верхоланцева работала в различных сферах права, была членом избирательных комиссий.

Председателем ТИК №2 стала Татаьяна Бушуева. За её плечами - более 25 лет работы на различных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, в сентябре были прекращены полномочия председателя ТИК № 1 Свердловского района Перми Павла Полуянова. Он возглавлял эту комиссию с конца 2021 года, с 2020 по 2021 годы был председателем ТИК Кудымкарского округа.

ТИК №2 ранее возглавлял Игорь Гурей. В августе этого года он попросил вывести его из состава комиссии 10 сентбря. Он работал на различных должностях в системе избирательных комиссий с 1993 года, а с 2002 года был председателем ТИК.

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