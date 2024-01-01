Алёна Бронникова Председатель ТИК Свердловского района Перми сложил полномочия Павел Полуянов возглавлял комиссию с 2021 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 1 Свердловского района Перми Павел Полуянов сложил с себя полномочия. Данную комиссию он возглавлял с 2021 года. До этого, в 2020-2021 годах, был председателем ТИК Кудымкарского округа.

«Избирательная комиссия Пермского края на основании личного заявления прекратила полномочия председателя ТИК № 1 Свердловского района Перми Павла Полуянова и вывела его из состава комиссии. Он возглавлял данную комиссию с конца 2021 года», — сообщает Избирательная комиссия Пермского края.

Кроме того, в полномочия ТИК № 1 Свердловского района в мае 2022 года были включены обязанности по подготовке и проведению выборов в Пермскую городскую думу. Крайизбирком принял решение о передаче полномочий на базовую ТИК Дзержинского района Перми. Председателем этой комиссии является Екатерина Пацукова.

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