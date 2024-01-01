Филиал «ПМУ» в 2024 году направит 6,9 млн рублей на поддержку ветеранов Поделиться Твитнуть

Ко Дню пожилого человека филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги работы в рамках благотворительной программы «Уралхим» — ветеранам». Предприятие на постоянной основе оказывает финансовую помощь Совету ветеранов предприятия, в котором состоит около 400 сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. В 2024 году объем поддержки составит 6,9 млн рублей.

Из этих средств бывшие сотрудники «ПМУ» получают единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам, а также ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на предприятии. Для ветеранов проводится вакцинация против различных заболеваний, предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарств.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Ветераны «ПМУ» — люди очень активные. Мы гордимся их успехами в соревнованиях и конкурсах разных уровней. Бывшие сотрудники участвуют в экологических акциях предприятия, отправляются в туристические поездки, отмечают знаковые даты, репетируют в хоре. Мы со своей стороны во всем их поддерживаем.

Торжественные встречи для ветеранов «ПМУ» организуются ежегодно ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, Дню Победы, а также ко Дню пожилого человека. Этот праздник пенсионеры отметят 10 октября. Они подведут итоги работы Совета ветеранов «ПМУ» за год, в честь Года семьи в России поздравят пары с юбилейными датами свадьбы и посмотрят выступление музыкального коллектива.

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов «ПМУ»:

— Выход на пенсию после многолетней работы на предприятии — это переход на новый жизненный этап, когда важно продолжить общаться с людьми и найти себе занятие по душе. Благодаря поддержке филиала «ПМУ» Совет организует мероприятия для ветеранов и помогает найти свой путь к активному долголетию.





Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8iSPHyoBg1UUH9vGuonUYb1ZQTz5oBd8oGauKGYDopZ26HtBCh

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.