Из бюджета региона в создание инфраструктуры ОЭЗ «Пермь» инвестируют более 4,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Сегодня, 1 октября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил проект бюджета региона на 2025 год, а также на планируемые 2026 и 2027 годы. Он также сообщил о значительных средствах, предусмотренных для развития промышленной сферы.

В 2025 году предполагается, что бюджетный доход региона составит около 215,6 млрд руб. На 2026 год запланировано увеличение этого показателя до 223,9 млрд руб., а в 2027 году доходы могут достичь 238,6 млрд руб. Губернатор акцентировал внимание на важности взаимодействия с федеральными властями для привлечения внимания к Пермскому краю и получения необходимой поддержки для реализации крупных инвестиционных проектов.

Промышленность продолжает оставаться основным источником налоговых поступлений. Примерно 60% бюджета формируется за счет налогов от промышленности и малого бизнеса, 34% приходится на НДФЛ от работников этих секторов. В текущий момент в промышленности региона трудится почти 240 тыс. человек, а число компаний, реализующих новые инвестиционные инициативы и государственные заказы, превышает 5 тыс.

Рост доходов бюджета свидетельствует о развитии промышленного сектора и увеличении прибыли предприятий, что, в свою очередь, ведет к повышению зарплат. Для устойчивого развития и пополнения бюджета мы оказываем поддержку бизнесу и предприятиям, заявил губернатор.

Одним из наиболее популярных и действенных инструментов государственной поддержки бизнеса в Пермском крае является приоритетный инвестиционный проект (ПИП). Получение статуса приоритетного проекта позволяет инвесторам бесплатно получить земельный участок, иметь налоговые льготы и административную поддержку. В настоящее время в регионе реализуется 100 ПИП, и объём инвестиций в экономику края достиг 396 млрд руб.

Дмитрий Махонин продемонстрировал, как механизмы ПИП способствуют развитию бизнеса в логистике. От отметил, что с учетом нехватки крупных логистических объектов в регионе, власти решили освободить логистические комплексы площадью свыше 15 тыс. кв. м от налога на имущество на пять лет после запуска. Это стало стимулом для увеличения числа проектов в логистике. В настоящее время реализуется 12 крупных проектов на площади более 500 тыс. кв. м.

В связи с успешным применением ПИП власти региона планируют расширить его использование, и присваивать этот статус проектам по строительству жилья для работников ОПК. Также разрабатывается механизм инвестиционного налогового вычета для высокопроизводительных приоритетных инвестиционных проектов, что позволит увеличить размер вычета.

Серьёзным ресурсом для развития региональной экономики названа промышленная кооперация. Сейчас в промкооперации задействованы 580 предприятий Прикамья. Они выполняют заказы 47 российских и зарубежных холдингов. Ежегодный объём контрактов по промкооперации составляет 140 млрд руб.

Для того чтобы промышленность развивалась, краевые власти создают инфраструктуру и комфортные условия для создания новых производств. В частности, в краевой столице развивается особая экономическая зона (ОЭЗ) «Пермь» в Осенцах.

В ближайшие два года из краевого бюджета будет инвестировано в создание инфраструктуры ОЭЗ «Пермь» порядка 4,9 млрд руб. Это позволит создать необходимую инженерную, транспортно-логистическую инфраструктуру для работы предприятий-резидентов. В свою очередь, регион получит порядка 1 тыс. новых рабочих мест и 22 млрд инвестиций в экономику Прикамья.

Дмитрий Махонин также подчеркнул, что предприятия активно вовлекаются в реализацию социальных инициатив на территории края. С конца 2022 года по сегодняшний день компании принимают участие в 47 социальных проектах на общую сумму 87 млн руб.

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