Алёна Бронникова Пермский БК «Парма» закончил прошлый сезон с прибылью в полмиллиона Опубликованы основные статьи клубного бюджета Поделиться Твитнуть

Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских баскетбольных клубов по итогам сезона 2023/24. Согласно детализированной информации, предоставленной «Спортс», доходы пермского БК «Парма» составили 459,39 млн руб., расходы — 458,91 млн руб., прибыль сложилась в размере 0,48 млн руб.

По объёму бюджета «Парма» оказалась на седьмом месте среди российских клубов лиги. Самый большой бюджет оказался у «Зенита» — 2,26 млрд руб. и ЦСКА — 2,14 млрд руб. самый маленький — у «Енисея» (338,30 млн руб.) и «Автодора» (233,21 млн руб.).

«Парма» вошла в число клубов с самым значительным приростом доходов с прошлого сезона (+102 млн руб.). Спонсорские доходы составили 132,27 млн руб., большую часть составили поступления из регионального бюджета (63%) — 290 млн руб. Сумма доходов в дни матчей от продажи билетов, мерчандайзинга и кейтеринга составили 17,83 млн руб.

Расходы на зарплаты пермского клуба составили 178,59 млн руб. Самые высокие зарплаты у «Зенита» (объём расходов — 1,24 млрд руб.), самые низкие — у «Автодора» (118,13 млн руб.). На молодёжку в прошлом сезоне «Парма» направила 16,05 млн руб.

Напомним, 29 сентября в первом домашнем матче сезона «Парма» одержала первую победу. Счёт поединка с «Астаной» — 95:63.

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