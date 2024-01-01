В здании Пермского университета нашли 11 артиллерийских снарядов Поделиться Твитнуть

Представители ПГНИУ уверяют, что результаты рейтингов существенно не влияют на предпочтения абитуриентов

Константин Долгановский

Во время проведения ремонтных работ в одном из зданий ПГНИУ было найдено 11 артиллерийских снарядов, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Инцидент произошёл 30 сентября около 17:30: оператор системы «ЦОВ-112» получил сообщение о том, что рабочие, ведущие ремонт в здании ул. Дзержинского, 1а (рядом с заводом им. Дзержинского) наткнулись на предметы, которые оказались артиллерийскими снарядами.

В пресс-службы Пермского университета уточнили, что это здание было передано учебному заведению много лет назад и пока для нужд ПГНИУ не используется, поэтому в корпусе были только ремонтники.

Рабочие были эвакуированы и вызваны соответствующие службы.

В министерстве отметили, что найденные боеприпасы не представляли угрозы: в них не было взрывчатых веществ и взрывных устройств. Снаряды изъяли и отправили на утилизацию.

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