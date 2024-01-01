В Пермском крае ОПГ обналичила 152 млн рублей Поделиться Твитнуть

Управление ФСБ России по Пермскому краю пресекла в регионе деятельность организованной преступной группы, которая занималась финансовыми мошенничествами. Установлено, что с 2019 по 2022 год участники ОПГ изготовили и обналичили поддельные платежные поручения на сумму 152 млн руб.

Члены преступной группы создавали платежные поручения с заведомо ложной информацией об основаниях для платежа. При этом они действовали от имени юридических лиц, не занимающихся бизнесом. В дальнейшем деньги, полученные по подложным документам, обналичивались в кредитных учреждениях, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

По материалам, предоставленным УФСБ, Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовные дела против участников данной преступной группы. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия для выяснения всех деталей дела и привлечения к ответственности других лиц, имеющих отношение к данному преступлению.

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