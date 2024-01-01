В Прикамье покусанной собакой 6-летней девочке выплатят 10 тысяч рублей Компенсация морального вреда будет взыскана с администрации Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Кудымкарский городской суд взыскал с администрации Юсьвинского округа компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей от укусов собаки девочки.

ЧП произошло в Пожве Коми округа в августе. Вечером на шестилетнюю девочку, которая гуляла вместе со своей мамой по посёлку, набросилась собака. И покусала ребёнка в плечо. Мама обратилась в больницу: кроме укусов девочка испытала стресс. Оказалось, что собака — бродячая дворняжка, у которой нет хозяев.

За отлов безнадзорных животных на территории Юсьвинского района отвечает администрация Юсьвинского округа. Прокуратура потребовала от муниципалитета выплатить в пользу девочки 15 тыс. руб., суд взыскал — 10 тыс.

Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщает «Парма-Новости».

Ранее, напомним, «Новый компаньон» писал, что в Перми убежавший от хозяина доберман напал на прохожую у Мотовилихинского пруда. Жительница получила 30 тыс. руб. компенсации за укус пса.





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