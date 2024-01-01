В Прикамье покусанной собакой 6-летней девочке выплатят 10 тысяч рублей
Компенсация морального вреда будет взыскана с администрации
Кудымкарский городской суд взыскал с администрации Юсьвинского округа компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей от укусов собаки девочки.
ЧП произошло в Пожве Коми округа в августе. Вечером на шестилетнюю девочку, которая гуляла вместе со своей мамой по посёлку, набросилась собака. И покусала ребёнка в плечо. Мама обратилась в больницу: кроме укусов девочка испытала стресс. Оказалось, что собака — бродячая дворняжка, у которой нет хозяев.
За отлов безнадзорных животных на территории Юсьвинского района отвечает администрация Юсьвинского округа. Прокуратура потребовала от муниципалитета выплатить в пользу девочки 15 тыс. руб., суд взыскал — 10 тыс.
Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщает «Парма-Новости».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.