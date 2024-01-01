Алёна Бронникова Пермь сохранила позиции в рейтинге российских городов по уровню зарплат Как и годом ранее, столица Прикамья занимает 39 место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Результаты исследования РИА Новости показали, что средний размер оплаты труда в Перми по итогам первого полугодия 2024 года составляет 71,8 тыс. руб. В рейтинге 100 крупнейших российских городов по уровню зарплат столица Прикамья заняла 39 место.

Согласно представленным данным, на среднюю зарплату в Перми можно приобрести 3,4 корзины фиксированного потребительского набора в регионе. Относительно прошлого года показатель вырос на 19% с 60,3 тыс. руб. При этом за год город не изменил позицию в рейтинге — в 2023 году Пермь тоже занимала 39 место.

Во втором квартале 2024 года средняя зарплата в России выросла по сравнению с АППГ на 17,6% в номинальном выражении и составила 86,5 тыс. руб. Эксперты отмечают бурный рост зарплат, вызванный в немалой степени кадровым дефицитом и развитием импортозамещения. В территориальном разрезе существуют значительные различия в связи с уровнем экономического развития, природно-климатическими условиями, сырьевой ориентированностью и др.

На первом месте в общероссийском рейтинге оказался Новый Уренгой, где среднемесячная зарплата в январе-июне 2024 года составляла 156,3 тыс. руб., на которые можно было купить 6,25 потребительских корзин. Также тройку лидеров составили Салехард — 5,7 фиксированных потребительских наборов (142,8 тыс. руб.) и Москва — 5,1 наборов (160,3 тыс. руб.). Последние строчки заняли Нальчик, Грозный и Элиста, где уровень зарплат составляет менее трёх потребительских корзин.

По размеру зарплат лидерами оказались Анадырь (1643,6 тыс. руб.), Москва и Новый Уренгой, аутсайдерами — Элиста (44,3 тыс. руб.), Владикавказ (44,4 тыс. руб.), Нальчик и Грозный (по 44,7 тыс. руб.). Сильнее всего за год уровень доходов вырос в Тольятти — на 32,9%, до 65 тыс. руб., менее заметно — в Астрахани — на 8,7%, до 51,5 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в последние месяцы средняя запрашиваемая зарплата в Пермском крае составляет 50 тыс. руб. Соискатели примерно в половине профессиональных сфер хотели бы иметь более высокую зарплату, чем готовы предложить работодатели. Больше всего предложения не устраивают представителей сферы «Наука, образование» (на 32%) и юристов (на 30%).

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