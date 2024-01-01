Больше всего в Прикамье зарплатами не довольны юристы и учителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Примерно в половине профессиональных сфер Пермского края соискатели вакансий хотели бы иметь более высокую зарплату, чем готовы предложить работодатели. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили ситуацию на рынке труда в августе и начале сентября, выяснив, в каких сферах ожидания по зарплате превышают реальные выплаты.

Наиболее значительные расхождения между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами наблюдаются в областях «Наука, образование» и «Юридические услуги», где соискатели хотели бы получать соответственно на 32 и 30% больше. Специалисты в закупках хотели бы зарплату на 17% выше, а работники финансового и IT-секторов оценивают свои компетенции в среднем на 14% выше предложений от работодателей.

В тройке лидеров по уровню зарплаты в резюме за август-сентябрь оказались топ-менеджеры с запрашиваемой суммой 110 700 руб. (на 9% больше, чем в вакансиях), инвестиционные менеджеры с желаемыми 100 200 руб. (на 10% больше предложенного), а также работники сельского хозяйства (89 200 руб., на 1% ниже).

Средняя запрашиваемая зарплата в регионе остаётся стабильной и составляет 50 тыс. руб. в последние месяцы.

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