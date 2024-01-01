В минсвязи Прикамья объяснили сбой в работе ЭПОСа В Перми родители школьников начали жаловаться на невозможность зайти в систему с конца сентября Поделиться Твитнуть

В Министерстве информационного развития и связи Пермского края объяснили, с чем был связан сбой в работе образовательного сервиса ЭПОС.

По информации perm.aif.ru, причиной стали работы в центре обработки данных.

«Как следствие, наблюдаются замедления в работе электронного журнала и дневника. Остальные подсистемы ЭПОС работают в штатном режиме», – рассказали изданию в ведомстве.

Сейчас специалисты центра обработки данных и разработчики системы ЭПОС вместе работают над решением проблемы. Планируется, что они исправят ошибки системы в течение 1 октября.

Проблемы в работе ЭПОСа начались ещё с вечера 29 сентября, 30 сентября они продолжились. Во время сбоя родители не могли посмотреть расписание детей или просто зайти в сервис.

Напомним, система ЭПОС действует во всех школах Прикамья с 2020 года. Колледжи и техникумы присоединились к ней в 2022 году. Школьники используют её для отправки домашних заданий учителям в электронном виде. Осенью прошлого года было проведено обновление системы — переход на отечественное программное обеспечение и авторизация для всех учащихся через портал Госуслуг.

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