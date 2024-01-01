Проработавший более 20 лет в центре Перми торговый павильон пошёл под снос Поделиться Твитнуть

НТО на Пушкина, 23а

«2ГИС»

С 1 октября в центре Перми (ул. Пушкина, 23а) прекращает свою работу торговый павильон. Здесь находились кондитерская и цветочный магазин. Как сообщает издание «В курсе», демонтаж оборудования и вывоз продукции начались в понедельник, 30 сентября.

Закрытие НТО связано с планируемым сносом торгового объекта. Так решили местные власти, уточнили в самом магазине. Информации о том, будет ли торговая точка функционировать на другом месте, пока нет.

Известно, что данный продуктовый магазин работал здесь более 20 лет.

В администрации напомнили, что в Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Власти ведут системную работу по выявлению самовольно установленных торговых объектов, которые зачастую приводят к перегруженности тротуаров, вытоптанным газонам и оставленному мусору. Также выявляются НТО, которые нарушают архитектурный облик уже сложившейся застройки.

Сначала с нарушителями проводят разъяснительную работу. Если предприниматели не реагируют, то установленные на муниципальной земле «неправильные» торговые объекты демонтируют.

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