В Прикамье в ДТП погибла 16-летняя пассажирка мотоцикла Трагедия случилась в Октябрьском округе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На трассе в Пермском крае пассажирка мотоцикла получила смертельные травмы во время аварии с легковым автомобилем. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на МВД по региону.

Как уточнили в ведомстве на 74-м к автодороги Годыри — Орда в Октябрьском округе 15-летним подросток вместе со своей знакомой ехал на мотоцикле. При выезде с прилегающей территории водитель мототранспорта столкнулся с автомобилем «Шкода». За рулём был сам молодой человек, а его подруга — на заднем пассажирском сидении.

В результате ДТП пострадал сам водитель мотоцикла, а его 16-летняя пассажирка получила смертельные травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства автоаварии.

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