В Прикамье в 11 муниципалитетах для молодёжи проведут интенсив по решению вопросов местного значения Серия форумов «СОМ» состоится в линейке событий нацпроекта «Образование» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Пермском крае началась серия форумов «СОМ», которая пройдёт в 11 муниципалитетах региона. Форумы призваны научить органы молодёжного самоуправления в территориях использовать существующие инструменты для решения вопросов местного значения. Это событие проходит в рамках мероприятий программы «Регион для молодых», которая реализуется по инициативе президента РФ Владимир Путина в рамках нацпроекта «Образование».

Форум стартует с 5 октября в Краснокамске. Кроме этого мероприятия состоятся в Перми, Чусовом, Нытве, Березниках, Соликамске, Лысьве, Губахе, Кунгуре, Кудымкаре, а также Чайковском.

В событиях форума могут принять участие команды по 10 человек из органов молодежного самоуправления — молодежных парламентов, советов при главах муниципалитетов, ячеек при ТОС, советов работающей молодёжи на предприятиях.

Для участия нужно отправить заявку на почту молодёжного центра в соответствующем муниципалитете. Их список, а также формы заявок можно найти по ссылке.

В основе форума лежит игровой формат, который на практике поможет понять, как подготовить и реализовать проект по улучшению жизни в школе, на предприятии или в микрорайоне, используя различных инструменты. Например, инициативное бюджетирование и грантовые конкурсы.

Как рассказала руководитель Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина, главная цель турне по муниципалитетам — помочь найти свою роль каждому органу молодежного самоуправления в своей территории.

«Молодежь должна быть вовлечена в процесс принятия решений и создания условий для их активного участия в жизни общества», — отметила Баландина.

Лучшие команды пройдут на итоговое мероприятие линейки событий для органов молодёжного самоуправления. Оно запланировано на 15—17 ноября в Усть-Качке. Там под руководством экспертов и наставников участники смогут проанализировать и скорректировать деятельность сообществ, чтобы повысить их эффективность.

Организаторами серии форумов выступают краевое правительство и администрация Чайковского городского округа при поддержке Росмолодёжи.

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