Энергетики «Т Плюс» просят жителей быть внимательными вблизи теплосетей на старте отопительного сезона Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На старте отопительного сезона 2024/25 пермские филиалы ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры. При переводе тепломагистралей и объектов теплосетевой инфраструктуры в зимний режим температура теплоносителя повышается, и горожанам необходимо быть особенно внимательными при движении по городу.

Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения находятся в городской черте, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль жилых домов, автодорог и тротуаров. Следует помнить, что запрещена парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать работе ремонтно-восстановительных бригад. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта.

Энергетики «Т Плюс» напоминают, что нельзя наступать на крышки люков, а также открывать люки и залезать внутрь тепловых камер. Также запрещено проходить через парящие лужи — это опасно для жизни. Соблюдая простые правила, можно избежать вероятности нанести вред здоровью или получить травму.

Тема безопасности тепла имеет высокую актуальность в осенне-зимнем периоде, считает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев. «Главная ценность — это жизнь и здоровье людей. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям: берегите себя, и выполняйте все требования техники безопасности. Будьте осторожны возле теплосетей!» — отметил он.

Отопительному сезону 2024/25 в Перми предшествовала тщательная подготовка. Для надёжного теплоснабжения плановые ремонты проведены на 4 ТЭЦ, 2056 км тепловых сетях, 27 малых котельных, 10 насосных станциях и 418 центральных тепловых пунктах.

Минувшим летом энергетики «Т Плюс» провели монтаж порядка 24 км новых тепломагистралей в Перми. Наибольшие объёмы перекладок реализованы в микрорайоне Закамск — свыше 8 км трубопроводов. Современные трубопроводы появились на улицах Газеты «Звезда», Мира, 9 Мая, Адмирала Ушакова, Волгодонская, Новоржевская, Пихтовая и др.

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8fMxaze7mBQ2TQBvtho4fjDJQp9DtvLg5VJCky1xcQLAsv8kkq

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.