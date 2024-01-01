В Перми произошёл пожар на заводе «Камтекс-Химпром» (видео) Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Днём 30 сентября произошло возгорание на предприятии «Камтекс-Химпром», которое находится на ул.Соликамская. Первые сообщения о пожаре появились в соцсетях. Очевидцы присылали фото и видео инцидента.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, спасатели оперативно выехали на место пожара. Как выяснилось, в здании завода произошло короткое замыкание насоса в градирной. В результате происшествия сгорели кабели на площади 40 кв. м.

«Пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе МЧС по региону.

По информации Properm, в данный момент пожар уже потушен.

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