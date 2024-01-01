В Генштабе ВС РФ рассказали об осеннем призыве в армию Призывникам придут бумажные повестки Поделиться Твитнуть

Во вторник, 1 октября, в России начнётся осенний призыв в армию. О том, как он будет проходить, на брифинге в минобороны 30 сентября рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он отметил, что для всех призыв будет продолжаться с 1 октября по 31 декабря, а для жителей отдалённых районов Крайнего Севера из-за климатических особенностей — с 1 ноября.

Срок военной службы по призыву не изменился и составит 12 месяцев. Первые отправки призывников со сборных пунктов к местам службы запланированы на 15 октября.

Повестки призывникам по-прежнему будут приходить в бумажном виде.

Новобранцы не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

Отслужившие призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Прямая линия Генштаба ВС РФ по призыву на военную службу начнёт работу с 15 октября.

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