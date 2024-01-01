Тяжелораненому участнику СВО в Пермском крае отказали в получении инвалидности В ситуацию вмешался уполномоченный по правам человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Участник специальной военной операции из Кудымкара, который получил тяжёлое ранение в зоне боевых действий и перенёс несколько сложных операций, не смог получить инвалидность, когда обратился по месту жительства в Бюро медико-социальной экспертизы. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«После моего запроса в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю решение в порядке контроля было пересмотрено — заявителю была установлена группа инвалидности с причиной «военная травма» с даты первоначального обращения в бюро», — написал омбудсмен на своей странице в соцсетях.

Сейчас для военнослужащего разработана индивидуальная программа реабилитации. Также ему помогли получить документы для назначения страховых выплат.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае началась реализация масштабной программы поддержки участников СВО и их семей. Инициатором проекта поддержки выступил Комитет семей воинов Отечества в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.