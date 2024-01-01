Власти Прикамья запустили программу поддержки участников СВО и их семей В трёх муниципалитетах создадут «комнаты занятости» для детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае началась реализация масштабной программы поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на краевые власти. Инициатором проекта поддержки выступил Комитет семей воинов Отечества в регионе.

В программе есть три основных направления.

Во-первых, проект «СВОё дело», который призван помочь ветеранам СВО и их семьям пройти обучение и получить поддержку в реализации предпринимательских идей.

Во-вторых, это «комнаты занятости» для детей участников СВО, где ребята получат возможность заниматься с педагогами и психологами, когда их мамы находятся на работе. Такие помещения откроют в Перми, Соликамске и Верещагино.

В-третьих, участникам спецоперации будут помогать в трудоустройстве. Особое внимание будет уделяться реабилитации вернувшихся из зоны СВО военнослужащих.

По поручению губернатора Комитет по поддержке ветеранов СВО создаст отделения в муниципалитетах и будет координировать их работу.

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