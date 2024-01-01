В Прикамье готовы потратить 6 млн рублей на перевозку депутатов Госдумы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация губернатора Прикамья объявила электронный аукцион на оказание транспортных услуг для сенатора РФ и депутатов Госдумы на территории Перми и Пермского края. Подрядчика определят 18 октября. Начальная (максимальная) цена — 6 млн руб.

Контракт с поставщиком будет действовать до 30 января 2026 года.

В конкурсной документации сказано, что все автомобили должны быть технически исправными, чистыми (внутри и снаружи); с отсутствием запахов в салоне; поставленными на государственный учёт; без определяющих знаков такси; оборудованы системой кондиционирования салона или климат-контроля. Все детали кузова должны быть одного цвета, на автотранспортном средстве не должно быть рекламы, наклеек, аэрографии.

Год выпуска автомобилей — не более пяти лет на момент оказания услуг.

Машины должны быть оборудованы регистраторами, позволяющими получать информацию о маршруте, времени начала и окончания движения автомобиля, времени простоя и о пробеге за время оказания услуги.

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