Оборот общественного питания в Прикамье вырос за год на 7,5% В сумме за восемь месяцев 2024 года он составил почти 28 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В январе-августе 2024 года розничный товарооборот в Пермском крае достиг 513,9 млрд руб., что составляет 104,1% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Пермьстат.

В структуре розничной торговли за январь—август 2024 года доля товаров непродовольственного сегмента составила 51,6%, а доля пищевых продуктов, включая напитки и табак, — 48,4%.

Торговля на территории края на 97,9% осуществлялась через предприятия и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынков, в то время как реализация на розничных рынках и ярмарках составила лишь 2,1%.

Оборот в сфере общественного питания Пермского края за отчётный период превысил 27,9 млрд руб., что на 7,5% больше, чем за аналогичный срок в прошлом году.

На 1 сентября 2024 года запасы товаров в розничной торговле оцениваются в 49,1 млрд руб., что соответствует 42 дням торговли.

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