На неделе в Перми отключат водоснабжение в сотне домов Проводятся плановые и аварийные работы Поделиться Твитнуть

«Новогор-Прикамье» сообщает, где с 30 сентября по 6 октября запланированы работы, которые потребуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах Перми. Уточняется, что сотрудники водоканала будут проводить как аварийно-восстановительные, так и планово-ремонтные работы. Некоторые отключения проведут в выходные, чтобы не нарушать работу социальных учреждений. Всего под отключения попадут более ста домов.

В частности, с 09:30 30 сентября на сутки уже отключена вода в домах №1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 12 на ул. Фонтанной.

Адреса и сроки последующих отключений:

В компании приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей указанных домов сделать необходимые запасы воды.

В «Новогоре» также сообщили, что продолжаются аварийно-восстановительные работы, из-за которых воды пока нет в домах по адресам: ул. Академика Веденеева, 73, 75, 77, 79, ул. Косякова, 74, 76, ул. Плановая, 3/4, ул. Полтавская, 5, 7, 8, 9, 10, б. Гагарина, 58, 58А, 58Б, 58Г, 60, 60А, 60Б, 62, 62А/2, 64.

Вся актуальная информация, связанная с отключением воды, размещается на сайте организации в разделе «Отключения». Диспетчерская служба «Новогор-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям и заявки на подвоз воды по e-mail: call@novogor.perm.ru.









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