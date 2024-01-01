В Перми из горящей квартиры спасли мужчину Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В многоквартирном доме на ул. Куфонина в Перми произошёл пожар, в котором чуть не сгорел один из владельцев квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что звонок в экстренные службы поступил 29 сентября в 17:39. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава и 3 спецмашины.

Спасатели установили, что в одной из квартир горят домашние вещи, а в помещении находится мужчина. Огнеборцы вывели его по лестничному маршу на улицу. Пострадавшего отвезли в больницу. Его состояние не уточняется.

Площадь пожара составила 3 кв. м. Возгорание ликвидировали в 18:15.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём.

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