В Прикамье будут судить жительницу Суксуна за обман пенсионеров Она похищала у них деньги по схеме «родственник попал в ДТП» Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Суксунском городском округе следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Её обвиняют в трёх эпизодах мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба в крупном размере.

Как установили следователи, весной этого года обвиняемая вместе с неустановленными лицами на территории Суксунского, Пермского и Кишертского округов вводила в заблуждение пожилых людей, сообщая им, что их родственники попали в ДТП и нужно передать деньги, чтобы возместить ущерб.

Когда злоумышленница получала деньги, она оставляла часть себе, а остальное переводила на банковские счета своих подельников. Всего жертвами мошенничества стали четверо пожилых людей. Им причинили ущерб на общую сумму более 760 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд.

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