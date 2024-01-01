В СВО погиб военнослужащий из Прикамья Сергей Жужгов Его похоронят 29 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: администрации Большесосновского муниципального округа

Администрация Большесосновского муниципального округа сообщает о гибели в СВО уроженца с. Юрково Сергея Жужгова.

Обстоятельства его смерти не уточняются. Также неизвестно, сколько ему было лет и была ли у него семья.

Гражданская панихида пройдёт 29 сентября в Юрковском доме культуры (ул. Заречная, 24).

Напомним, 28 сентября состоялись похороны другого участника СВО из Прикамья — Вячеслава Дёмина из Нытвенского округа. Он служил снайпером отделения огневой поддержки и погиб 4 июня этого года.

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