В Пермском крае хоронят погибшего на СВО Вячеслава Дёмина Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Нытвенского городского округа Пермского края сообщила о гибели в зоне специальной военной операции Вячеслава Дёмина. Он служил снайпером отделения огневой поддержки.

«Скорбный список потерь пополнился именем ещё одного нашего земляка. В ходе специальной военной операции 4 июня 2024 года верный воинской присяге при выполнении боевой задачи погиб Вячеслав Михайлович Дёмин», — говорится в информации властей, опубликованной на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Церемония прощания проходит с 10 часов 28 сентября в Доме культуры и спорта по адресу с. Шерья, ул. Школьная, 1. Гражданская панихида начнётся в 11:00.

Чиновники выразили глубочайшие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на СВО погиб житель Березников Владимир Белкин. Его похоронили 27 сентября.

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