В Пермском крае ищут 10-летнего мальчика с зелёными глазами Тимофей Фазиев пропал в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой

Волонтёры поискового отряда им.Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 10-летнего Тимофея Фазиева, который 28 сентября в 17:30 ушёл из дома ул. Мира и не вернулся. Об этом сообщается на официальной странице поисковиков в социальных сетях.

В этот же день мальчика начали искать.

Приметы пропавшего: рост 130 см, среднего телосложения, русые волосы и зелёные глаза.

В день пропажи он был одет в бежевую куртку, спортивные штаны с надписью Puma и серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает по местонахождении ребёнка, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (342) 204-49-04 или 102.

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