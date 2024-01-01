«Амкар Пермь» сыграл вничью с ФК «Акрон-2» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В субботу, 28 сентября, в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ) команда «Акрон-2» из Тольятти принимала «Амкар-Пермь». Матч, проходивший на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске, завершился нулевой ничьёй.

В первые минуты матча инициативу захватили хозяева, однако это не принесло им успеха. Затем игра выровнялась. Счёт мог размочить Джамал Дибиргаджиев, но выполняя угловой, попал в штангу, а на 54 минуте пермяки не смогли реализовать пенальти.

По итогам 23 тура красно-чёрные набрали 48 очков. Ровно столько же у динамовцев из Кирова. Команды делят первое место.

Впереди у нашего клуба ещё три матча до конца турнира. Следующая игра «Амкара» пройдёт в Перми 5 октября. Соперником нашей команды станет ФК «Оренбург-2».

Ранее «Амкар Пермь» победил по пенальти в четвёртом раунде Кубка России по футболу «Путь регионов». Основное время игры с новороссийским ФК «Черноморец» закончилось со счётом 3:3.

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