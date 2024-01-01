За обман пенсионеров в Пермском крае осуждён 20-летний мошенник Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Пермский районный суд признал 20-летнего местного жителя виновным в мошенничестве, которое было совершено в составе организованной группы и нанесло значительный ущерб, сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

В прошлом году юноша стал членом ОПГ, которая посещала квартиры в жилых домах. Он выдавал себя за работника коммунальных служб. Схема обмана была такова: он делал вид, что проверяет электропроводку. В процессе проверки якобы выявлялись различные неисправности и, чтобы предотвратить возможные пожары, предлагал пожилым гражданам приобрести и установить новое противопожарное оборудование, при этом завышая стоимость товаров более чем в 16 раз.

В общей сложности злоумышленникам удалось обмануть девять пенсионеров, похитив у них свыше 125 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении молодого человека было выделено в отдельное производство, так как он согласился на досудебное сотрудничество и частично компенсировал ущерб пострадавшим.

Суд приговорил обвиняемого к условному сроку четыре года и 10 месяцев с испытательным сроком в четыре года, а также обязал возместить оставшуюся сумму ущерба. Расследование в отношении трёх его соучастников продолжается.





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