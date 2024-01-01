Авиакомпания «Азимут» собирается запустить рейсы из Перми в Узбекистан Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Азимут» подала запрос на получение временного разрешения для осуществления регулярных авиаперевозок из Перми в Узбекистан. Эта информация опубликована на сайте Росавиации. Вопрос о предоставлении допуска будет рассмотрен на межведомственной комиссии.

В случае одобрения авиаперевозчик получит право запустить полёты по маршруту «Пермь — Ташкент» с частотой семь раз в неделю. Ранее разрешение на выполнение рейсов по данному направлению получала авиакомпания «ИрАэро», однако Росавиация аннулировала его.

Согласно данным онлайн-расписания «Большое Савино», в настоящее время из пермского аэропорта в Узбекистан курсирует один прямой рейс в неделю, который выполняет Uzbekistan Airways, в Наманган.

Ранее «Новый компаньон» писал о продлении полётной программы из Перми в Баку до конца марта 2025 года.

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