Авиарейсы из Перми в Баку продлили до марта 2025 года Ранее перелёты в расписании стояли только до октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «ИрАэро» продлила рейсы из Перми в Баку до 25 марта 2025 года. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта Большое Савино. Прежняя лётная программа была рассчитана до середины октября с вылетами по понедельникам.

Согласно опубликованным обновлениям, с 29 октября 2024 года по 25 марта 2025 года самолёты Superjet будут курсировать по маршруту Пермь—Баку с прежней частотой — раз в неделю, но с вылетом по вторникам. Время в пути — 3 часа 15 минут.

Ранее «Новый компаньон» писал, что авиакомпании до весны 2025 года продлили полётные программы из Перми на курорты Египта. Так, перелёты Azur Air в Хургаду продолжатся до 1 апреля 2025 года. А египетская авиакомпания AlMarsia Universal Airlines завершит программу полётов в Шарм-эль-Шейх 6 мая 2025 года.

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