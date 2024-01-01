Похороны пермского тележурналиста Артёма Казина состоятся 1 октября Поделиться Твитнуть

Артём Казин / фото с личной страницы Артёма в соцсети ВКонтакте

Прощание с Артёмом Казиным состоится 1 октября в 11 часов в большом зале прощания по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61. Об этом в соцсетях сообщила бывшая супруга Артёма Вера Казина. Она занимается организацией похорон.

О скоропостижной смерти мужчины стало известно 27 сентября. Ему было всего 44 года.

Артём работал тележурналистом на ВГТРК «Пермь», затем некоторое время был пресс-секретарём министерства соцразвития Пермского края. После ушёл из журналистики и в последнее время работал на Севере.

Артём занимался дайвингом, участвовал в подводных исследованиях Камской археологической экспедиции и Русского географического общества.

Последнее его сообщение было в соцсетях 2 августа. Это было поздравление: «Сеня, сынок, с днём рождения! Папа тебя очень любит. Расти большой, слушай родителей и кушай кашу...».

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