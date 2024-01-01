Похоронами пермского журналиста Артёма Казина занялась его бывшая супруга Место и время прощания пока неизвестно Поделиться Твитнуть

Фото: личная страничка Артёма Казина в ВК

Похоронами Артёма Казина займётся его бывшая жена Вера. Об этом она сама рассказала сайту perm.aif.ru. В пятницу, 27 сентября, стало известно о смерти тележурналиста. Ему было всего 44 года.

Артём работал на ГТРК «Пермь», затем некоторое время — пресс-секретарём министерства соцразвития Пермского края. После ушёл из журналистики и в последнее время работал на Севере.

Артём занимался дайвингом, участвовал в подводных исследованиях Камской археологической экспедиции и Русского географического общества.





Последнее его сообщение было в соцсетях 2 августа — поздравление: «Сеня, сынок, с днём рождения! Папа тебя очень любит. Расти большой, слушай родителей и кушай кашу...»

Артем любил путешествовать. Фото: личная страничка Артема Казина в ВК





«Знаю его больше двух десятков лет. Хотя известен он как журналист ГТРК Пермь, познакомились мы на «Урал-Информ ТВ». Первые сюжеты выходили у него там. Эрудированный, творческий, работать старался не по пресс-релизам. Позже работали в команде «Вести-Пермь». Утренние планёрки, командировки, будни...» — приносит соболезнования журналист Олег Хвацкий.





По словам бывшей жены Веры, умер Артём рано утром. Организацию похорон она взяла на себя.





Все, кто хочет помочь в проводах мужчины, могут направить помощь: 5536 9138 9641 2174 ( Вера Казина ).





«Берегите себя и любите каждый момент жизни. Место и время прощания с Артёмом сообщу дополнительно», — написала Вера в соцсетях.

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