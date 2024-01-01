В Перми обезврежен вооружённый ножом и сапёрной лопатой мужчина Поделиться Твитнуть

фото: Аргументы и факты

В Перми вечером в пятницу, 27 сентября, был задержан мужчина с ножом и сапёрной лопатой, об этом сайту perm.aif.ru сообщили в Управлении Росгвардии по Пермскому краю.

Очевидцы рассказали корреспондентам издания о необычной ситуации: у металлорынка по шоссе Космонавтов люди в форме пытались задержать агрессивного мужчину.

Представители краевого управления Росгвардии на запрос редакции рассказали, что около 18:30 в районе улиц Подгорной и Мильчакова в Перми был замечен вооружённый агрессор.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия через несколько минут, где арестовали подозрительного человека и изъяли у него нож и сапёрную лопату.

Задержанного передали в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства и принятия необходимых мер.





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