Сотрудники ГАИ устроят в Перми облаву на пьяных водителей Она пройдёт 28 и 29 сентября Поделиться Твитнуть

В выходные, 28 и 29 сентября, сотрудники Госавтоинспекции Перми усилят контроль за дорожным движением в краевом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В первую очередь внимание дорожных полицейских будет направлено на выявление водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Такая тактика позволяет снизить и предупредить дорожно-транспортные происшествия, происходящие по вине нетрезвых людей.

В ГАИ рассчитывают и на помощь добровольных помощников. «О случаях нетрезвого вождения просим сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми по тел.: 246-79-00, 261-99-99 и 102», сказано в распространённом сообщении пресс-службы краевой ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП под Карагаем с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса. В аварии погибли два человека, ещё двое получили ранения. Полиция задержала виновника столкновения — водителя автомобиля «Фольксваген Туарег». Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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