В Прикамье на пожаре в пятиэтажном доме пострадала женщина Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

​Вечером 27 сентября в одной из квартир пятиэтажного дома на ул. Ленина в Чайковском Пермского края произошёл пожар.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, вызов в дежурную часть поступил в 20.34, по адресу были направлены 12 человек личного состава и три единицы техники.

​Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что очаг возгорания находится в квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила 6 кв. м.

Погибших нет, но огнём была травмирована женщина.

«Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались два человека. Ликвидировать горение удалось в 20 часов 45 минут», — рассказали в ведомстве.

О причинах пожара в МЧС не сообщили.

Ранее «Новый компаньон» писал о пожаре в жилом доме на Гайве. Там удалось спасти девять человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.