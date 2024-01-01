Алёна Бронникова Пермские пожарные спасли девять человек из горящего дома на Гайве Причиной возгорания стала непотушенная сигарета Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми пожарные спасли девять человек из горящей пятиэтажки. ЧП произошло ночью в квартире на втором этаже одного из жилых домов на ул. Гайвинской. Хозяин квартиры уснул с непотушенной сигаретой на диване.

«Огнеборцы МЧС России спасли курильщика вместе с другом по трёхколенной лестнице. Ещё семь человек спасли с верхних этажей при помощи спасустройств», — рассказали в пресс-службе МЧС Пермского края.

Площадь пожара составила 12 кв. м. Для тушения были привлечены 25 сотрудников и семь единиц техники ведомства. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Жителям Прикамья напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Чтобы избежать трагедии, не следует курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, а в месте для курения рекомендуется установить пепельницу. Только за полгода в регионе 33 человека погибли в пожарах, вызванных неосторожным поведением курильщиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.