На пожарах из-за неосторожного курения в Прикамье погибли 33 человека Ещё десять получили травмы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае за первые шесть месяцев 2024 года произошло 142 пожара, вызванных неосторожным поведением курильщиков. В результате данных инцидентов погибли 33 человека, ещё 10 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Специалисты ведомства напомнили о мерах предосторожности для курильщиков. Прежде всего, место для курения должно быть снабжено пепельницей, а при уходе из помещения необходимо убедиться, что сигарета полностью потушена. Кроме того, курение в состоянии алкогольного опьянения крайне нежелательно, и нельзя ложиться в постель с сигаретой.

МЧС также рекомендует установить пожарный извещатель в квартирах, который сможет предупредить жильцов о возникшей опасности звуковым сигналом.

Один из последних пожаров в Пермском крае, причиной которого стало неосторожное курение, произошёл в жилом доме в Добрянке на ул. Строителей. Из горящего здания эвакуировались десять человек, один житель получил травмы.

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