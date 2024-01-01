В Прикамье на пожаре спасены десять человек Один травмирован Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сотрудники МЧС России успешно эвакуировали десять человек из горящего здания в Пермском крае.

По информации пресс-службы ведомства, сигнал о пожаре на улице Строителей в Добрянке поступил 6 августа в 18:56. На место происшествия выехали 16 спасателей и 5 единиц техники.

По прибытию первого подразделения было установлено, что огонь охватил комнату на втором этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

«Погибших на месте инцидента нет, но, к сожалению, имеется один травмированный», — сообщили в МЧС.

Благодаря действиям звена газодымозащитной службы 115-ПСЧ были спасены десять человек, которых вывели на улицу с помощью спасательных устройств по лестничному маршу.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неосторожность при курении.

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