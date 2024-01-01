Алёна Бронникова Суд обязал Управление мусульман Прикамья отреставрировать историческое здание Выполнить работы необходимо в течение трёх лет Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) к религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе Центрального духовного управления мусульман России».

Ведомство обратилось с иском в суд в июне, потребовав возложить обязанности на организацию работ по сохранении ОКН. Речь идёт об историческом здании мечети в Осе по ул. Володарского, 41, которое находится в собственности Управления мусульман.

В картотеке арбитражных дел опубликовано резолютивное решение от 26 сентября по итогам рассмотрения дела. Суд удовлетворил исковые требования ведомства. Согласно документу, Управление мусульман обязано в течение трёх лет со дня вступления в законную силу решения отреставрировать памятник градостроительства и архитектуры Пермского края. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

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