Алёна Бронникова Власти Прикамья требуют от Управления мусульман отреставрировать историческое здание Иск краевой инспекции по охране ОКН рассмотрят в сентябре Поделиться Твитнуть

2ГИС

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Прикамья обратилась в краевой Арбитражный суд с иском к религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России». Согласно картотеке суда, документ поступил в июне.

В требованиях ведомство заявило о возложении обязанности на организацию по проведению работ по сохранению ОКН. Как сообщили в инспекции «Коммерсантъ-Прикамью», речь идёт об историческом здании мечети в Осе по ул. Володарского, 41, собственником которого является Управление мусульман. Дело рассмотрят 11 сентября.

Согласно паспорту ОКН, Осинская мечеть является памятником культовой провинциальной архитектуры начала 20 века. Была построена на средства мусульманской общины города. После закрытия мечети в 1930-х годах в здании разместились склады, затем пекарня. В 1963 году объект передали Дому пионеров, а в 1978-м — Детско-юношеской спортивной школе. Здание выполнено из кирпича, прямоугольное в плане, с пятиугольным михрабом с юга и прямоугольным входным пристроем с севера. Изначально было одноэтажным, впоследствии был достроен второй этаж.

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