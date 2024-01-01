Военкор Александр Сладков предложил задействовать на СВО багги пермских учёных Разработкой занимались сотрудники Политеха Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канала Александра Сладкова

Российский военкор Александр Сладков находится с визитом в Перми. Он уже побывал в Политехе. В этом вузе изобретатель Юрий Глухих с своей командой собрал боевой багги «Русский медведь» для доставки груза и штурмовых групп, эвакуации раненых.

«Вес 1,5 тонны, сделан только из российских деталей, стоимость первого экземпляра 1 млн. 300 тысяч, при создании партии стоимость до 900 тыс., вот бы он попал во внимание Центра перспективных технологий МО и Минпромторга России», — написал в своём телеграм-канале Сладков после знакомства с опытным образцом.

Кроме того, по словам разработчиков, в Перми можно организовать предприятие, которое будет полностью делать российские комплектующие для дронов.

Сейчас платы управления из Китая обходятся намного дешевле, чем произведенные только в России.

«Китайская плата управления стоит 340 рублей с доставкой. Наша — 16 тысяч рублей. Не торопитесь смеяться. При копировании китайского варианта — цена будет примерно в 6 раз дороже. Но речь-то идет о собственных разработках в случае вынужденного отказа от китайских поставок», — написал Сладков.

По мнению военкора, нужно быть готовыми к вероятности отказа от китайских поставок и разрабатывать аналогичные комплектующие заранее.

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