На Комсомольском проспекте в Перми может появиться остановка «Дом учёных» Проект здания утверждал лично Иосиф Сталин Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение переименовать остановочный пункт общественного транспорта «Кинотеатр «Октябрь», расположенный на нечетной стороне Комсомольского проспекта, в «Дом учёных». Вопрос будет обсуждаться на ближайших заседаниях совета.

Напомним, «Домом учёных» называют здание по адресу Комсомольский проспект, 49. Это архитектурный памятник Перми, построенный в 1954 году по проекту Давида Рудника. Здание стало первым жилым домом для научных работников высших учебных заведений города. По преданию, проект дома утверждал лично Иосиф Сталин.

Здесь проживали такие известные учёные, как историк Лев Кертман, геолог Георгий Максимович, географ Борис Чазов, химик Иван Лапкин, математик Лев Волковыский, химики Виктор Усть-Качкинцев и Евгений Журавлёв, филологи Римма Комина, Сара Фрадкина и Нина Васильева, юрист Александр Ушаков и др. В доме жили четыре ректора пермских вузов: Александр Букирев и Фёдор Гороховой (ПГУ), Евгений Вагнер (медакадемия) и Михаил Дедюкин (ППИ).

Как писал «Новый компаньон», в преддверие 300-летия Перми был снят фильм, посвящённый Дому учёных.

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