Алёна Бронникова
Суд оставил в колонии экс-руководителя пермского завода имени Дзержинского
Егор Заворохин отбывает наказание за хищение средств предприятия
Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката бывшего руководителя завода им. Дзержинского Егора Заворохина о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Постановление опубликовано на сайте суда.
В своих доводах адвокат отметил, что его подзащитный отбыл необходимый срок, принимает меры к погашению иска, имеет поощрения, не состоит на профилактических учётах, взыскания отсутствуют. Представитель прокуратуры возражал, указав, что постановление суда является законным и обоснованным. Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции учёл указанные защитой положительные данные о личности Заворохина, но не нашёл оснований для отмены судебного решения.
«Заслушав мнение прокурора, представителя администрации исправительной колонии, оценив поведение Заворохина Е. А., на которого за период отбывания наказания было наложено 3 взыскания, 2 из которых с водворением в ШИЗО, незначительность погашения исковых, суд не пришёл к убеждению, что цели наказания в данном случае достигнуты, осуждённый твёрдо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании назначенного наказания», — отмечается в документе.
Таким образом, апелляцию оставили без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке.
Егора Заворохина и двух его сообщников Дениса и Максима Овчинниковых летом 2019 года осудили за хищение средств ЗиДа в размере более 144 млн руб. Экс-руководителю предприятия назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима. В октябре 2021 года он добился смягчения вынесенного приговора, в июле 2023-го суд отказал ему в досрочном освобождении. Летом 2024 года года суд снова отказал в замене срока, адвокат подал апелляцию. Срок исполнения наказания истекает в декабре.
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