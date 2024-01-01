Алёна Бронникова Суд оставил в колонии экс-руководителя пермского завода имени Дзержинского Егор Заворохин отбывает наказание за хищение средств предприятия Поделиться Твитнуть

Егор Заворохин

Константин Долгановский

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката бывшего руководителя завода им. Дзержинского Егора Заворохина о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Постановление опубликовано на сайте суда.

В своих доводах адвокат отметил, что его подзащитный отбыл необходимый срок, принимает меры к погашению иска, имеет поощрения, не состоит на профилактических учётах, взыскания отсутствуют. Представитель прокуратуры возражал, указав, что постановление суда является законным и обоснованным. Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции учёл указанные защитой положительные данные о личности Заворохина, но не нашёл оснований для отмены судебного решения.

«Заслушав мнение прокурора, представителя администрации исправительной колонии, оценив поведение Заворохина Е. А., на которого за период отбывания наказания было наложено 3 взыскания, 2 из которых с водворением в ШИЗО, незначительность погашения исковых, суд не пришёл к убеждению, что цели наказания в данном случае достигнуты, осуждённый твёрдо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании назначенного наказания», — отмечается в документе.

Таким образом, апелляцию оставили без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке.

Егора Заворохина и двух его сообщников Дениса и Максима Овчинниковых летом 2019 года осудили за хищение средств ЗиДа в размере более 144 млн руб. Экс-руководителю предприятия назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима. В октябре 2021 года он добился смягчения вынесенного приговора, в июле 2023-го суд отказал ему в досрочном освобождении. Летом 2024 года года суд снова отказал в замене срока, адвокат подал апелляцию. Срок исполнения наказания истекает в декабре.

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