Пермь в лидерах в России по доле жилья советской застройки
Исследование проводилось среди городов-миллионников
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Пермь — лидер среди российских городов-миллионников по доле жилья советской застройки. После краевого центра в списке идут Екатеринбург, Омск, Москва.
Более 80% жилья в Перми построено во время СССР, посчитали специалисты сервиса Яндекс-Недвижимость. Здания довоенного времени в основном сосредоточены в Свердловском районе города. Дома дореволюционные, построенные до 1917 года, составляют только 2% от всего жилого фонда. А на долю современных домов приходится 16%, наиболее плотно они расположены в Мотовилихинском районе.
Топ-10 по советской застройке:
1. Пермь — 82%
2. Екатеринбург — 79%
3. Омск — 79%
4. Москва — 78%
5. Нижний Новгород — 77%
6. Новосибирск — 77%
7. Уфа — 76%
8. Красноярск — 74%
9. Воронеж — 72%
10. Самара — 72%
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