Пермь в лидерах в России по доле жилья советской застройки Исследование проводилось среди городов-миллионников Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Пермь — лидер среди российских городов-миллионников по доле жилья советской застройки. После краевого центра в списке идут Екатеринбург, Омск, Москва.

Более 80% жилья в Перми построено во время СССР, посчитали специалисты сервиса Яндекс-Недвижимость. Здания довоенного времени в основном сосредоточены в Свердловском районе города. Дома дореволюционные, построенные до 1917 года, составляют только 2% от всего жилого фонда. А на долю современных домов приходится 16%, наиболее плотно они расположены в Мотовилихинском районе.





Топ-10 по советской застройке:

1. Пермь — 82%

2. Екатеринбург — 79%

3. Омск — 79%

4. Москва — 78%

5. Нижний Новгород — 77%

6. Новосибирск — 77%

7. Уфа — 76%

8. Красноярск — 74%

9. Воронеж — 72%

10. Самара — 72%

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