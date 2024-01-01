Алёна Бронникова Суд вынес приговор мигранту, пытавшемуся изнасиловать жительницу Прикамья Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский районный суд 26 сентября вынес приговор уроженцу Узбекистана за попытку изнасиловать жительницу Култаево в июне 2024 года. Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление, не доведённое до конца по не зависящим от него обстоятельствам) и п. б ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Как сообщает 59.ru, суд приговорил мужчину к четырём годам в исправительной колонии общего режима. Он также обязан выплатить пострадавшей 200 тыс. руб. за моральный вред.

Напомним, в июне следователи задержали 29-летнего уроженца Узбекистана за попытку изнасилования 32-летней женщины. По данным следствия, 16 июня компания мигрантов распивала спиртное на берегу реки в Култаево. Во время употребления алкоголя один из мужчин напал на местную жительницу, но его остановили очевидцы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Ситуацией заинтересовался также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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