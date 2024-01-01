За дачу взятки налоговику в Перми осуждён бизнесмен Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Дзержинский районный суд Перми вынес решение по делу учредителя ООО «СпринтЭнерго» Станислава Трофимова. В результате разбирательства за взятку налоговику его приговорили к штрафу 1,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что оперативники установили причастность Трофимова к передаче взятки сотруднику налоговой службы в размере 1 млн руб. Эти средства предназначались для прекращения проверок в отношении его предприятия. По информации ФНС, работник сообщил о незаконном предложении в отдел безопасности налогового ведомства, после чего в расследование были вовлечены правоохранительные учреждения.

Согласно собранным оперативниками материалам, Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело против Трофимова по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (предложение взятки в крупном размере).

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