На трассе Пермь—Ильинский «Лада» насмерть сбила пешехода ДТП случилось в ночь на 27 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщает Госавтоинспекция Прикамья, в ночь на 27 сентября на автодороге Пермь—Ильинский 58-летний водитель «Лады Гранты» наехал на пешехода, который шёл по трассе в одежде без светоотражающих элементов.

Происшествие случилось в 00:50 на 26 км дороги. Под колёса отечественного авто попал 67-летний мужчина. Он шёл по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пеший участник движения погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля получил травмы. Ему оказали необходимую медпомощь.

Полицейские осмотрели место аварии, провели замеры и составили протокол. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными, особенно ночью. В свою очередь, пешеходы должны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

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