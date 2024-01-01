Алёна Бронникова В Перми проследят за строительством контрольно-диспетчерского пункта в аэропорту Оказание услуг оценили в 18 млн рублей Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ищет подрядчика на оказание услуг по строительному контролю за строительством контрольно-диспетчерского пункта (КДП) в аэропорту Перми Большое Савино. По данным сайта госзакупки, начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,2 млн руб.

Как указано в документах, с даты заключения договора по 30 сентября 2026 года исполнитель должен будет контролировать качество и объёмы выполняемых строительной организацией работ в соответствии с условиями заключённого договора на строительно-монтажные работы, требованиями и нормами действующего законодательства РФ. Для этого необходимо его присутствие на объекте, согласование корректировок стройгенплана, разделов рабочей документации, контроль работ и качества оборудования, отслеживание получения результатов лабораторных испытаний, приёмка работ, участие в проверках госнадзора, представление еженедельного фотоотчёта о ходе строительства, выдача заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации и пр.

Финансирование работ осуществляется из собственных средств заказчика. Заявки на участие принимаются до 11 октября, победителя определят 16 октября. В требованиях отмечается, что участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции и капремонта объектов, а также иметь допуск о праве выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капстроительства.

Как ранее писал «Новый компаньон», госкорпорация по организации воздушного движения в РФ приняла решение заключить договор на строительство КДП в аэропорту Большое Савино с ООО «НОВАКОМ». Стоимость работ составит 473,3 млн руб. Объект должен быть построен в течение двух лет, продолжительность его эксплуатации должна быть не менее 50 лет.

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